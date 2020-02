Spaccio, due arresti della Polizia di Legnano

Nel pomeriggio di ieri la volante del Commissariato ha tratto in arresto un cittadino marocchino, controllato dagli agenti nella zona boschiva nota per la presenza di spacciatori, in via Picasso. L’uomo risultava destinatario di un ordine di carcerazione, emerso dopo approfondimenti specifici sull’accertamento dell’identità.

Nella serata del 17 ultimo scorso la volante “Legnano” ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un anche un giovane tunisino nei pressi del fiume Olona all’altezza di piazza Ferrè, nell’area Cantoni.

Avvertiti da un commerciante dell’attività di spaccio di alcuni giovani, mediante le descrizioni di questi fornite dal cittadino, riuscivano ad individuare tre giovani da controllare.

All’atto dell’avvicinamento uno di questi ha gettato un involucro, che prontamente raccolto, si è scoperto contenere 12 stecche di hashish. Dato il confezionamento e le informazioni raccolte, gli agenti hanno proceduto all’arresto per spaccio di stupefacenti. Il giovane risultava irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L’attività si inscrive nel conteso del controllo del territorio che il commissariato sta implementando anche per le vie del centro cittadino.