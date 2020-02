Spaccio in via Bevera, salta fuori l’eroina

Alla fine la pattuglia ha voluto vederci chiaro e la droga c’era davvero perché sono saltati fuori alcuni involucri che contenevano eroina che l’uomo portava con sè. I Carabinieri di Arcisate sono entrati in azione giovedì sera (13 febbraio) in via Bevera quando hanno notato la presenza di un cinquantenne di professione operaio, di Varese e già conosciuto dai militari che hanno deciso di fermare l’uomo e perquisirlo.

Il ritrovamento dell’eroina ha fatto scattare la denuncia alla Procura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i Carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno proceduto al controllo del 50enne mentre transitava a bordo della propria autovettura Honda nella via che attraversa campi e zone boschive. La droga è stata sequestrata.