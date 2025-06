Torna ad Arcisate la Randonnée ciclistica per sostenere la ricerca sulla SLA

In occasione della Giornata Mondiale sulla SLA, che si celebra il 21 giugno, torna domenica 29 giugno 2025 uno degli appuntamenti sportivi più attesi dagli appassionati delle due ruote: la 5ª Randonnée Arcisate, manifestazione promossa dalla Società dilettantistica di ciclismo di Arcisate.

Giunta alla sua quinta edizione, la Randonnée è diventata molto più di un evento ciclistico: è ormai riconosciuta come un gesto concreto di solidarietà e consapevolezza. La partecipazione dei ciclisti contribuisce infatti a sostenere la ricerca scientifica sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica, grave malattia neurodegenerativa che in Italia colpisce circa 6mila persone.

La giornata unisce sport, territorio e impegno sociale, offrendo agli iscritti un’occasione per pedalare lungo percorsi panoramici e ben organizzati, nella cornice delle Prealpi Varesine, con un valore aggiunto che va oltre la prestazione sportiva: ogni chilometro percorso è un passo in avanti per la ricerca.

La Randonnée rappresenta anche un importante momento di aggregazione per la comunità e per tutte le realtà che, a vario titolo, sostengono la lotta contro la SLA, contribuendo a diffondere conoscenza e sensibilizzazione.