Trading online: cos’è e come può trasformarsi in un’esperienza semplice con IWBank

Compravendita finanziaria. Con questi due termini è possibile spiegare il concetto di online trading, un’espressione che negli ultimi anni è diventata sempre più comune e diffusa, anche in Internet. Il trading online si è notevolmente sviluppato, questo anche grazie al fatto che offre, a chiunque lo desideri, la possibilità di accedere in totale autonomia ai mercati finanziari.

Sono in molti a credere che si tratti di un ambito complesso, quasi misterioso e sconosciuto ai più e per questo solo alla portata degli esperti del settore. In realtà, per coloro che scelgono di informarsi adeguatamente, il trading può trasformarsi in un’esperienza semplice e interessante. Grazie a IWBank, la banca online del Gruppo UBI Banca, fare trading diventa un’operazione alla portata di tutte le persone interessate al settore, anche se non particolarmente esperte della materia.

La banca, vincitrice del FintechAge Awards per l’offerta trading più completa, mette infatti a disposizione un percorso di formazione gratuito, IWTradingMaster, l’accesso a oltre 50 mercati finanziari internazionali, piattaforme e servizi evoluti, senza necessità di investire grandi importi come accadeva in passato, ma partendo con un capitale anche minimo che permetta all’utente di addentrarsi cautamente nell’universo dei mercati finanziari.

IW Conto Trading offre ai propri clienti diverse tipologie di servizi, adatte a soddisfare ogni tipologia di esigenza e di esperienza. Sono due i pacchetti tra cui è possibile scegliere: lo Smart e il Pro. Il primo offre l’accesso ai mercati cash, commissioni fisse e variabili, servizi bancari, d’investimento e di trading in un unico conto corrente a canone azzerabile. Il secondo invece, oltre all’accesso ai mercati cash, mette a disposizione anche i mercati derivati e tutti i servizi evoluti di trading in un conto dedicato, a canone zero.

Il Customer Care di IWBank è a disposizione online in chat dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18, pronto a rispondere ad ogni domanda, curiosità o dubbio.