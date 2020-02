Trasporti e logistica: all’istituto Ponti crescono gli esperti del futuro

L’Istituto tecnico Ponti di Gallarate conferma il trend positivo degli ultimi anni.

In una provincia dove oltre il 50% dei ragazzi ha scelto un liceo, il Ponti continua a registrare l’aumento di studenti.

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 le domande sono in crescita: « Manterremo le stesse prime con un aumento di studenti per ogni classe» dichiara il professor Antonio Perrucci vicepreside.



I più richiesti rimangono i corsi di informatica e meccatronica che attiveranno tre prime per indirizzo, ma è andata bene anche l’offerta di biotecnologia con due classi.

Fanalino di coda, ma con numeri in netta crescita, il comparto aereo. L’istituto di Gallarate è da decenni la scuola di riferimento per il vicino scalo internazionale. Il corso scelto è soprattutto “costruzione aeromobili”.

Non riesce, invece, a far breccia tra i ragazzi l’altra articolazione quella legata alla logistica: « Probabilmente – spiega Perrucci – questo indirizzo paga lo scotto di un nome che spaventa. Si è portati a pensare alla logistica come a dei magazzini, più o meno gradi, con tanti scaffali. Oggi, invece, il lavoro è cambiato notevolmente. Non fosse altro perché il settore sta crescendo e si sta affinando sia grazie alla tecnologia sia ai volumi di movimentazioni. Oggi si parla di logistica negli aeroporti, nelle dogane, nei centri intermodali. Il nostro territorio è cruciale e ha letteralmente fame di figure capaci di gestire le merci che viaggiano su percorsi informatizzati. Ci vogliono professionisti che abbiamo competenze elevate in termini di tecnologia, meccanica, programmazione».

Per superare e diversificare quell’indirizzo poco gradito, il Ponti ha deciso quest’anno di puntare su un’articolazione alternativa: quella di condizione del mezzo aereo. Si tratta di un professionista capace di dirigere la complessità della circolazione in un aeroporto. La formazione apre vie diverse dalla gestione dell’area cargo, alla torre di controllo.

« L’articolazione è prevista dal profilo ministeriale – ci tiene a spiegare il vicepreside – Tra le opzioni del percorso “trasporti e logistica” si prevede proprio quella “Conduzione del mezzo aereo” e riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze».

Al tecnico diplomato sarà chiesto di identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo, controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in fase di programmazione della manutenzione, interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le relative comunicazioni, gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri, gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata, organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti , cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo, operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel trasporto aereo.

Il diplomato potrà trovare impiego come Tecnico aeronautico, tecnico del trasporto aereo, addetto di scalo per gestione dei servizi di front/line, assistente di volo (steward hostess) , controllore del traffico aereo in ambito militare e civile, responsabile di volo e rampista.

La nuova proposta ha subito interessato un discreto numero di studenti tant’è che le iscrizioni anche nel settore logistica e trasporti sono raddoppiate e si potranno avviare due prime: costruzione del mezzo aereo e conduzione.