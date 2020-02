Il treno ferma per una sosta speciale per la pipì

Due storie parallele troppo divertenti per non essere raccontate anche se sono distanti da casa nostra. Protagonisti del racconto da una parte i nostri colleghi di IVG di Genova, dall’altra una nostra collega e il suo compagno in Inghilterra a Bradford.

In entrambi i casi i treni hanno deciso di fare una sosta speciale per permettere ai passeggeri di andare alla toilette. La prima storia è quella genovese raccontata in questo articolo.

Il curioso episodio è accaduto oggi a Genova a bordo del regionale 11268 Sestri Levante-Savona. Alle 18.20 il convoglio ha prolungato la propria fermata a Sampierdarena per consentire ai passeggeri di andare in bagno. A confermare l’accaduto, testimoniato anche da alcuni utenti sui social, sono fonti ufficiali di Trenitalia. A bordo del regionale tutti i servizi igienici erano guasti, e quando un viaggiatore ha raggiunto il capotreno per dirgli che aveva bisogno urgentemente di usare un bagno è scattata la procedura prevista in questi casi: il treno si è fermato nella prima stazione fornita di WC e ha effettuato una sosta extra di cinque minuti, con tanto di comunicazione ai passeggeri increduli.

L’altra a Bradford nel regno Unito e Roberto nel suo post racconta:

Stavo andando da Leeds a Hebden Bridge. Subito dopo la partenza il capotreno si è accorto che il bagno era rotto, lo ha chiuso e dopo un paio di minuti ha annunciato che si sarebbe fermato una decina di minuti (invece della normale fermata) a Bradford Interchange per permettere a chi ne avesse avuto bisogno di usare i servizi della Stazione

Proprio vero che tutto il mondo è paese e di fronte ai bisogni fare uno strappo alla puntualità ci può proprio stare.