Un libro sugli scienziati che non prevedono catastrofi climatiche, se ne parla a Comunità Giovanile

Giovedì 20 febbraio – alle ore 21.15 – il saggista Thomas Pedretti presenterà il suo libro “Con la scusa del clima” a Busto Arsizio, in Comunità Giovanile (vicolo Carpi n.5).

Durante la serata si discuterà “oltre l’ambientalismo mainstream: per un futuro consapevole” in cui, come sottotitola la pubblicazione del Pedretti, emergeranno le analisi sulle implicazioni dell’attuale ondata di catastrofismo climatico che fa leva sulla paura della gente per imporre restrizioni sempre più draconiane.

Troveranno, inoltre, spazio tutti gli altri macro-temi connessi al dibattito in corso: dalla speculazione capitalistica allo sviluppo industriale; dalla sovranità delle Nazioni alle migrazioni di massa; dalla nostra imprescindibile dipendenza dai combustibili fossili alla produzione di energia attraverso fonti alternative (solare, eolico, ma anche nucleare).

Diversamente dalla paladina dell’ambiente Greta Thunberg, si cercherà quindi di richiamare l’esistenza di un’ecologia equilibrata, identitaria e consapevole che riparta dal senso della Terra, dalla tutela del paesaggio e dal legame spirituale con la natura.