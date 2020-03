110 tute protettive per i volontari del Cva

Nel momento della difficoltà si moltiplicano le iniziative a favore di chi ogni giorno affronta i rischi dell’epidemia di Covid-19.

Sabato 21 marzo l’associazione “Aiuto” ha consegnato 110 tute a rischio biologico ai volontari del C.v.a. di Angera. in questi giorni difficili, il C.v.a. di Angera è in prima linea per continuare a garantire i servizi necessari alla comunità: 118, auto infermieristica, servizi intraospedalieri e trasporti privati.

«Ogni giorno – spiegano i volontari – circa 30 soccorritori si alternano per garantire tutto questo; per farlo, però, abbiamo bisogno di essere protetti: mascherine, camici, guanti e occhiali, tutti dispositivi monouso che devono essere costantemente cambiati. Il costo di questo materiale sta cominciando a crearci qualche difficoltà finanziaria».

Le tute sono state ritirate dal presidente del C.v.a. Gianluigi Conterio, che con Angelo Paracchini ha incontrato sabato i rappresentanti di “Aiuto” Davide Brangi (presidente) e Alessandro Pignata. «Ringraziamo – commenta Davide Brangi – tutti coloro che hanno collaborato alla donazione. Queste tute sono importanti per la salvaguardia dei volontari soccorritori delle ambulanze che ogni giorno operano sul nostro territorio».

Il C.v.a. di Angera ha attivato una raccolta fondi per aiutare il lavoro dei suoi volontari, che al momento ha quasi raggiunto i 3.000 euro. Per contribuire o avere ulteriori informazioni si può visitare questo sito