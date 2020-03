Sono 70 le persone positive al Covid-19 a Legnano. Dopo nove giorni, arrivano i primi aggiornamenti sul contagio del virus a Legnano, con il dato che è aggiornato a venerdì sera 20 marzo. A diffondere la notizia è il Legnanonews: «In questi giorni, da più parti e anche dai nostri lettori era stata invocata la diffusione di questi numeri, anche perché sul territorio i sindaci mostrano una trasparenza sconosciuta invece qui da noi. Ma,è risaputo. A suo tempo, il commissario straordinario, Cristiana Cirelli, aveva spiegato questo silenzio con la motivazione che “tali dati sono in mio possesso esclusivamente per l’uso consentito dalle disposizioni vigenti”. Evidentemente, per il commissario prefettizio, comunicare se i casi siano uno solo, dieci o cento, poco importa. Più importante seguire il principio delle restrizioni, ridotto a tre parole: restate a casa». LEGGI L’ARTICOLO