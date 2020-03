Allarme coronavirus: Lugano e Locarno tolgono l’obbligo di frequenza a scuola

L’allarme coronavirus “spacca” il Canton Ticino. Dopo la decisione delle autorità del governo cantonale che ieri hanno confermato l’apertura delle scuole dell’obbligo, oggi i municipi di Lugano e Locarno hanno deciso di sospendere a partire da domani, venerdì 13 marzo, la frequenza obbligatoria delle scuole elementari e dell’infanzia fino al 29 marzo. Resta l’obbligo di frequenza per le scuole medie.

Dunque non chiusura, ma la possibilità per i genitori che lo desiderano di non mandare i loro figli a scuola.

«Gli istituti continueranno a garantire un’offerta quotidiana per formare ed accompagnare i bambini – ha detto il sindaco Marco Borradori, annunciando la decisione conferenza stampa – Dunque le famiglie potranno decidere in base alla loro situazione quale decisione prendere. Questa soluzione crediamo che rappresenti una valida alternativa, che risponde a un profondo senso di responsabilità verso i gruppi a rischio della popolazione, in particolare coloro che hanno più di 65 anni».

«Rispettiamo quanto deciso dall’autorità cantonale ha aggiunto Borradori – riponendo fiducia nel fatto che tali misure siano state prese per scongiurare il più possibile il contagio del Coronavirus, la decisione odierna si rende necessaria a seguito dell’evoluzione constatata sul territorio, che negli ultimi giorni ha reso difficoltoso procedere con l’abituale attività scolastica. Negli istituti scolastici comunali si sono riscontrati, infatti, un aumento del tasso di assenza volontaria e si sta creando una grave difficoltà nel reperire supplenti».