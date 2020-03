Il Ticino decreta lo stato di necessità ma non chiude le scuole dell’obbligo

Il governo del Canton Ticino non cede alle pressioni della popolazione e non chiude le scuole dell’obbligo. E’ quanto comunicato durante la conferenza stampa tenuta a Bellinzona oggi pomeriggio alle 16.30.

Tra le nuove misure decise dalle autorità cantonali in materia scolastica, è prevista la chiusura delle scuole sole post-obbligatorie, pubbliche e private.

La situazione è

Queste sono le misure che scattano da domani:

– È decretato lo stato di necessità sul territorio cantonale fino al 29 marzo 2020.

– Le organizzazioni di Protezione civile limitano la chiamata in servizio al personale non impiegato presso strutture sanitarie o sociosanitarie.

– Alla popolazione è fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e dei rapporti interpersonali.

– Per le persone over 65 e per i gruppi vulnerabili è fortemente sconsigliato di accudire minorenni, partecipare a manifestazoni pubbliche o private, utilizzare il trasporto pubblico (se non per questioni mediche o per l’acquisto di beni di prima necessità).

– I luoghi d’intrattenimento (cinema, discoteca, locali notturni, impianti di sci…) devono rimanere chiusi.

– Sono vietate le attività e gli eventi sportivi di qualsiasi tipo, a prescindere dal numero di presenti.

– Gli esercizi alberghieri e della ristorazione che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per più di cinquanta persone possono esercitare con meno di cinquanta persone e garantendo la distanza sociale.

– Tutte le altre attività commerciali aperte al pubblico devono garantire la distanza sociale e assicurare le norme igieniche.

– Le manifestazioni pubbliche e private con più di 50 persone, organizzatori compresi, sono vietati.

– Polizia cantonale e comunale vigilano sul rispetto delle misure.