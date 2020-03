Il Ticino fa marcia indietro: chiuse tutte le scuole

Dopo le tensioni di ieri, le autorità cantonali ticinesi fanno marcia indietro e ordinano la chiusura di tutte le scuole.

Il Canton Ticino ha infatti comunicato in mattinata che da lunedì prossimo, 16 marzo, resteranno chiuse tutte le scuole dell’obbligo.

Gli istituti scolastici garantiranno comunque un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni famigliari non possono restare a casa, anche per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale delle infezioni da coronavirus.

L’Amministrazione pubblica garantirà i servizi di base e interromperà l’erogazione di servizi al pubblico non prioritari, mentre sono in fase di allestimento una serie di ulteriori misure più restrittive per l’economia privata, che saranno comunicate al più tardi domani.