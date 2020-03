Allarmismo e informazioni false in un audio WhatsApp: il sindaco di Vergiate fa scattare la denuncia

Che si trattasse di uno scherzo o di un tentativo per creare allarmismo, un messaggio vocale che riportava informazioni false sulla salute di alcuni abitanti di Vergiate ha spinto il sindaco Maurizio Leorato a prendere provvedimenti e avvisare le forze dell’ordine.

«Purtroppo – scrive in un comunicato il sindaco di Vergiate – è arrivato alla mia attenzione un messaggio audio via WhatsApp con contenuti non veritieri riguardo lo stato di salute di persone residenti nel comune di Vergiate, e che menzionava controlli a tappeto organizzati dal Comune per soggetti asintomatici. Mi sono trovato costretto a denunciare il messaggio alle forze dell’ordine».

In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo è importante affidarsi alle informazioni ufficiali comunicate dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie come il Ministero della Salute e Ats. Diffondere informazioni false può essere pericoloso e rischia di aumentare il senso di stress e ansia tra la popolazione.

«Tengo a ricordare – aggiunge Leorato – che il compito dei cittadini non è quello di sostituirsi alle autorità sanitarie, politiche e di protezione civile, cosa ancora non chiara a qualcuno, ma di rispettare esclusivamente le regole imposte dalle autorità stesse. Invito la comunità a tenere come riferimento solo ed esclusivamente le comunicazioni istituzionali promosse dal Comune, Regione Lombardia e dal Governo».