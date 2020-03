Allerta della Protezione Civile: “Neve e vento forte in arrivo”

Forte vento, temperature in picchiata e anche neve. È quello che ci aspetta, meteorologicamente parlando, nelle prossime ore in Lombardia. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un bollettino di allerta per mercoledì e giovedì di codice gialli.

Una circolazione depressionaria tra Balcani e Mare Adriatico favorisce infatti l’afflusso di aria fredda sulla regione, determinando un sensibile calo termico. “Dalla seconda parte della giornata di mercoledì 25 marzo -si legge nel bollettino- previste deboli nevicate su Alpi e Prealpi (non escluse anche su Appennino) con possibile occasionale nevischio anche sulle zone adiacenti di pianura (in particolare sull’Alta Pianura)” Secondo i modelli matematici del Centro Funzionale Monitoraggio dei Rischi Naturali il “limite neve inizialmente tra 600-800 metri, in abbassamento in serata fino a circa 200 metri. Saranno possibili accumuli di neve: tra 1-10 cm tra i 600 e i 1200 metri di quota; tra 10-15 cm sopra i 1200 metri di quota; al più 1 cm sotto i 600 metri di quota“.

Per giovedì 26 sono invece previste “deboli precipitazioni residue nella notte, più probabili su fascia alpina e prealpina, nevose fino a quote di 200 metri circa. In giornata deboli precipitazioni sparse, più probabiili su pianura e Appennino, con limite neve attorno a 500 metri circa”.

Il tutto sarà accompagnato da forti venti: “Fino a moderati a tratti forti in pianura con medie orarie comprese tra 15 e 35 km/h e raffiche fino a 35-60 km/h; moderati o forti in montagna tra i 700 e i 1500 metri circa medie orarie in serata comprese tra 30 e 45 km/h; velocità medie orarie superiori a quote oltre 1500 metri, in particolare sui settori retici di confine, raffiche fino a 35-90 km/h”.

