Ambiente e gentilezza, l’albero virtuale realizzato dagli alunni

Ecco l’Albero che ieri, rispondendo alla proposta di “M’illumino di meno”, è stato creato virtualmente su iniziativa delle scuole dell’Educandato Maria SS Bambina di Roggiano, ICS Germignaga e IC “B. Luini” di Luino.

Grazie alla partecipazione di bambini e ragazzi delle scuole e di tanti adulti, l’Albero si compone di termini legati all’ambiente, ma anche di parole gentili. Piantare un albero per vivere e far rivivere, per salvare il pianeta e per i koala, per respirare e per sperare, ed anche per il futuro, gli anziani e i bambini, per colorare il cielo, per abbracciare e sorridere, per l’uguaglianza, la libertà, la pace.

Sicuramente un segnale piccolo ma significativo da parte dei giovanissimi, impegnati con le loro scuole nei programmi di educazione ambientale e nella certificazione Green School, ed anche, visti i tempi, un bel messaggio di collaborazione per tutti. L’indirizzo email scuole6marzo@gmail.com attenderà le foto di azioni concrete, semina o vere piantumazioni, fino alla fine di marzo.