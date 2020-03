Amministrazione aziendale? Conviene affidarla ad un professionista esterno

Al giorno d’oggi sono sempre di più le aziende, anche di grandi dimensioni, che scelgono di non creare un ufficio amministrazione all’interno del proprio organico ma di affidare la gestione del personale e delle varie pratiche a dei professionisti esterni. Ormai quasi tutte le realtà stanno andando in questa direzione ed è dunque normale chiedersi quali siano i reali vantaggi di tale scelta. Non sarebbe forse meglio lasciare che siano i propri dipendenti interni ad occuparsi dell’amministrazione del personale, delle buste paga e via dicendo? A quanto pare no. Rivolgersi ad un consulente del lavoro sembra essere la cosa migliore da fare per un’azienda e oggi vediamo il perché.

Perché conviene affidarsi ad un consulente del lavoro

Il fatto che siano sempre più le aziende importanti che decidono di affidarsi ad un consulente esterno per la gestione del personale e delle pratiche amministrative effettivamente fa riflettere e a ben guardare sono diversi i vantaggi che si possono trarre da questa scelta. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Riduzione dei costi

Innanzitutto, a far propendere molte aziende verso questa decisione sono fattori economici. Pagare lo stipendio a dei dipendenti interni infatti si rivela decisamente più oneroso che saldare il compenso ad un’agenzia esterna. Il primissimo vantaggio dunque è prettamente economico ma si sa, questo è spesso un aspetto fondamentale per le aziende.

Vale la pena ricordare inoltre che un dipendente interno che si occupa dell’amministrazione e delle pratiche relative alla gestione del personale rischia di perdere molto tempo in modo del tutto inutile. Parliamo di attività che richiedono un carico maggiore di lavoro in determinati periodi, mentre in altri mesi non c’è praticamente nulla da fare nel concreto. Affidandosi a dei professionisti esterni si è certi di pagare per un servizio adeguato alle ore impiegate mentre un dipendente si è costretti a pagarlo indipendentemente da come trascorre il suo tempo all’interno dell’azienda.

Riduzione dei rischi

Molte pratiche amministrative prevedono delle scadenze ben precise e devono essere realizzate in modo corretto, perché basta anche solo un piccolo errore per incorrere in sanzioni decisamente onerose. Questo è un altro valido motivo per cui conviene affidare il lavoro a dei professionisti esterni all’azienda, che se ne assumono la responsabilità. Al contrario, se a commettere l’errore fosse un dipendente interno ne dovrebbe rispondere il responsabile e indirettamente sarebbe comunque l’azienda a dover pagare la sanzione. Il rischio, se ci si affida ad un’agenzia di professionisti esterni, è senza dubbio inferiore anche perché il livello di competenza è superiore.

Maggior sicurezza e competenza

Affidare le proprie pratiche amministrative a dei professionisti specializzati proprio in questo ambito significa poter contare su persone esperte e costantemente aggiornate. Parliamo infatti di un settore in cui è necessario seguire una formazione continua perché le norme cambiano in continuazione e bisogna essere aggiornati per evitare di commettere errori. Se si sceglie di affidare tutto l’onere a dei dipendenti interni all’azienda, bisogna preoccuparsi di formarli in modo adeguato e con una certa costanza. Il gioco rischia però di rivelarsi davvero molto costoso e poco producente.