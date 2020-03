Anche il corso pre-parto si trasferisce online

Si è svolto ieri sera, mercoledì 18 marzo dalle ore 20 e le 22 in videoconferenza, il primo corso di accompagnamento alla nascita online promosso dall’associazione Il Melograno di Gallarate.

“La gravidanza è un periodo speciale che, fortunatamente, l’emergenza coronavirus non può fermare – scrivono le operatrici sulla pagina Facebook dell’associazione– Nonostante sia una modalità molto distante dal l’approccio che di solito ci caratterizza, Il Melograno propone in via del tutto eccezionale il corso In coppia verso la nascita in videoconferenza”.

(Per maggiori informazioni scrivere a info@melogranogallarate.it).

“In questo tempo del disorientamento, di una distanza nuova e coatta tra le persone, dobbiamo per senso di responsabilità sospendere gli incontri di accompagnamento alla nascita dal vivo – aggiungono le referenti dell’associazione – Per restare comunque accanto alle donne in attesa abbiamo attivato percorsi online, di cui garantiamo la qualità tipica delle nostre attività”.

In gravidanza

Oltre all’attivazione del corso online, in questa situazione di difficoltà sanitaria, l’associazione Il Melograno ha reso pubblici e fruibili gratuitamente i video girati per il DVD “Come prepararsi alla gravidanza e al parto” a cura di Ars medica in vendita in edicola qualche anno fa. Lo ha fatto pubblicando sul proprio canale Youtube cinque video “per un’informazione corretta e scientifica indispensabile, per acquisire strumenti pratici di cura di sé e del bambino, della bambina”

Di seguito l’elenco completo dei video a disposizione.

– la gravidanza: i cambiamenti, i primi segnali

– Il lavoro del corpo: esercizi in gravidanza

– il lavoro del corpo: esercizi in acqua

– il travaglio e il parto

– il parto e l’accoglienza al bambino

Supporto alla genitorialità

Il Melograno, anche se a distanza, continua ad offrire consulenze e spazi di ascolto gratuiti ai ne genitori, alle mamme e ai papà, alle donne in gravidanza o alla prese con l’allattamento.

Per tutte queste ragioni rimane attivo tutti i giorni, dalle ore 14 alle ore 16 il numero 331 9987383: un’operatrice del Melograno vi risponderà.

Le Meloletture

Per chi invece ha già dei bambini Il Melograno di Gallarate ha trasferito sulla propria pagina Facebook l’appuntamento con i libri sfogliati e letti ad alta voce con le Meloletture, in una serie di video girati in casa dall’operatrice, con la collaborazione preziosa della sua bambina.

Online anche qualche tutorial con idee per giochi da fare in casa con i bambini piccoli.