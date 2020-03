Anche l’asilo fa lezione online, grazie a Facebook e alla fantasia

Attività, lavoretti, chitarre e maracas da costruire insieme ai genitori e ai nonni. La didattica online arriva anche all’asilo. La Materna Serbelloni di Taino sta sperimenta alcune modalità di insegnamento a distanza, dal momento che anche questa settimana le scuole lombarde, così come gli asili, rimarranno chiuse a causa dei provvedimenti di prevenzione del coronavirus.

«Purtroppo, ieri sera – spiega la presidente della scuola d’infanzia Luisella Miramonti – è arrivata la comunicazione in cui si dice che il personale non potrà ancora essere presente a scuola. Abbiamo così pensato di proporre ogni giorno delle attività per i bambini che sono a casa, da fare insieme ai genitori e nonni, che invece possono dare una mano. Ogni giorno – aggiunge la preside -, tramite la pagina Facebook dell’asilo vengono pubblicati video che propongono piccoli compiti preparati dalle maestre delle varie classi».

Come spiegato da Miramonti, il lavoretto di oggi consiste nella creazione di una piccola collana realizzata con la pasta, una chitarrina e delle maracas ma, per gli altri giorni, sono previste anche lezioni in inglese e una storia che sarà raccontata al venerdì. Lavoretti non troppo complicati da realizzare, bensì qualcosa per tenere sveglia la mente anche nei più piccoli.