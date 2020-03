Apre a maggio la “Lindt Home of Chocolate” con una fontana di cioccolato da 9 metri

Il 2020 è un anno speciale per il Gruppo Lindt & Sprüngli perché ricorre il suo 175° anniversario. Per quest’occasione presso l’Headquarter del Gruppo a Kilchberg (Svizzera) il 10 maggio 2020 verrà inaugurata e aperta al pubblico la Lindt Home of Chocolate, il progetto finanziato e realizzato dalla fondazione filantropica Lindt Chocolate Competence Foundation.

Con questo edificio multifunzionale si pone l’importante mission di continuare il lavoro e la visione pionieristica dei due fondatori dell’Azienda, Rodolphe Lindt e David Sprüngli.

All’entrata del building ci sarà una fontana di (vero) cioccolato di oltre 9 metri accoglierà i visitatori che poi potranno degustare e assaggiare l’ampia varietà di referenze Lindt create dai Maîtres Chocolatiers Lindt. Sempre nella struttura ci saranno un’esibizione multimediale e interattiva, un impianto che mostrerà le fasi della produzione del cioccolato, il più grande Lindt Chocolate Shop al mondo e un Lindt Chocolate Cafè, un laboratorio di cioccolateria per offrire la possibilità a tutti i visitatori di seguire dei corsi per la produzione del cioccolato: sono solo alcune delle sorprese della Home of Chocolate.

La Lindt Home of Chocolate, inoltre, accoglierà il centro di ricerca Lindt che potrà ospitare altri istituti di ricerca.