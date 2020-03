Arriva a Malpensa un volo dalla Cina carico di materiale sanitario

Passano da Malpensa i nuovi aiuti in arrivo dalla Cina: atterrerà oggi alle 16.35 un Boeing 747 della Air China , decollato da Pechino carico di merci sanitarie destinate all’Italia.

La notizia è stata anticipata dall’associazione Aeroporti Lombardi, sempre attentissima ai movimenti in corso su Malpensa. Il volo porta materiale sanitario nei pallet imbarcati in stiva (il 747 ha infatti spazio anche per le merci) e ripartirà con cittadini cinesi che rientrano in patria (foto: wikipedia, Air China a Beijing).

Il volo Air China ripartirà da Malpensa, secondo lo “schedule”, alle 18.50, con destinazione Wenzhou.

Malpensa in questo momento sta lavorando quasi esclusivamente per il cargo.