È arrivata la neve, imbiancate le valli

Agli oltre mille metri della Forcora, e sulle alture del Campo dei Fiori ne sta venendo tanta e già dalle prime ore della mattina.

Galleria fotografica La neve del 2 marzo 4 di 5

Ma via via che passano le ore il limite dei fiocchi sta scendendo e poco prima delle 11 già ne cadevano a Marchirolo e suoi centri della valle, in Valcuvia e nei paesi che stanno a mezza collina.

VIABILITA’ – La neve, forse in ritardo, forse fuori stagione è arrivata ma non sembra aver colto impreparati gli automobilisti che come da ordinanza, per la maggiore montano pneumatici da neve.

Alle 13 non risultano problemi di viabilità: percorribili le principali statali di fondovalle, la ss 233 della Valganna e la statale 394 della Valcuvia.

METEO – Secondo il Centro Geofisico Prealpino nella serata di lunedì il limite neve sarà in rialzo dal pomeriggio e in serata con limite neve passerà da circa 800 a 1200 metri.

Le previsioni parlano «inizialmente di ancora molte nuvole e residue piogge in progressivo esaurimento» per la giornata di martedì quando sono previste «schiarite irregolari a partire dal Piemonte sotto rinforzi di vento da nord e favonio localmente fin sulle zone pianeggianti».