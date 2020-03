Auto fuori strada, ferita una donna

Un incidente stradale ha movimentato la notte del tranquillo centro storico di Porto Ceresio.

Un’auto è finita fuori strada questa notte, poco prima dell’1, in via Butti, vicino alla chiesa del paese.

L’urto è stato violento e il 118 è intervenuto in codice rosso con ambulanza e automedica: la persona coinvolta, una donna di 58 anni, è finita in ospedale al Circolo di Varese. È ferita ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla bonifica del luogo dell’incidente, mentre non è stato necessario il loro intervento per estrarre la donna dall’auto.