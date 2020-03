Cairate, esce per andare ad aprire il Circolo: denunciato 70enne in quarantena

Esce di casa per andare ad aprire il Circolo Cooperativo del paese. Un uomo di 70 anni residente a Cairate è stato denunciato per inosservanza delle disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del coronavirus. Per lui anche la denuncia per delitto colposo contro la salute pubblica, dato che avrebbe dovuto restare a casa in quarantena.

L’anziano risulta infatti essere sottoposto alla misura limitativa della “sorveglianza sanitaria” emessa nel contesto dell’emergenza Covid -19 con specifico provvedimento del sindaco di Cairate, è stato sorpreso fuori da casa sua, a piedi, vicino al circolo cooperativo popolare, di cui risulta socio e di cui possiede le chiavi per l’accesso.

La misura sanitaria adottata nei confronti dell’anziano era stata necessaria a seguito della scoperta di un socio della medesima struttura ricreativa risultato affetto da coronavirus e ricoverato presso uno degli ospedali del territorio.