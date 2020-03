Calcio Dilettanti, tutti fermi fino al 3 aprile

La Lega Nazionale Dilettanti si è riunita oggi a Roma per recepire le misure di emergenza imposte dal Coronavirus e scritte sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri domenica 8 marzo.

La scelta è stata drastica: niente partite di ogni ordine dei dilettanti (prime squadre e giovanili, dalla Serie D in giù) fino al prossimo 3 aprile.

Per chi abita in Lombardia non è una novità, dato che il decreto di domenica 8 marzo rende obbligatorio lo stop, discorso diverso invece era per la prospettiva nazionale.

Anche nei territori fuori dalla “zona rossa” quindi il pallone smetterà di rotolare, in attesa che la situazione contagi migliori.

Rimangono esclusi da questa decisione, ovviamente, i tre campionati professionistici (Serie A, Serie B e Serie C), per i quali saranno le rispettive leghe a decidere.

Questo il comunicato: