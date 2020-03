Caldo e sole nell’ultima settimana dell’inverno

(foto di Gianka Merli)

Temperature decisamente primaverili in questi ultimi giorni d’inverno. Ieri la colonnina di mercurio ha toccato i 16 gradi a metà pomeriggio per poi ridiscendere nella notte a 3,5 gradi.

Le previsioni del Centro Geofisico prealpino, però, indicano un trend in crescita domani, 19 marzo, potrebbero essere raggiunti i 17,5 gradi. Calda anche la giornata di venerdì.

L’arrivo anticipato della primavera giunge in un momento particolare: le belle giornate e la chiusura di molte attività non devono indurre ad approfittare per uscite di massa. La raccomandazione, oggi più che mai, è quella di mantenere l’isolamento sociale, unica arma per combattere la diffusione del coronavirus.