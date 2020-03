Chiusi gli uffici Aci di viale Milano

A conclusione di una videoconferenza tenutasi nella mattinata di giovedì 12 marzo in conference call dalla sede ACI di via Marsala a Roma, il Presidente dell’Automobile Club Varese, Giuseppe Redaelli, valutata l’attuale situazione sanitaria, anche in considerazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha deciso la chiusura degli uffici di viale Milano 25 a far data da venerdì 13 marzo fino a mercoledì 25 marzo, al fine di contribuire al contenimento della diffusione del COVID-19 e di tutelare la salute del personale e degli utenti.