Coinger, accesso alla piattaforma a cinque persone per volta

Andate in discarica solo se davvero necessario. È questo il senso del provvedimento adottato da Coinger per far fronte all’emergenza coronavirus: ai centri di raccolta saranno ammessi soltanto 5 persone alla volta.

I centri di raccolta Coinger resteranno utilizzabili dall’utenza l’accesso sarà consentito a cinque utenze contemporaneamente.

Coinger raccomanda: di utilizzare le strutture unicamente per quelle frazioni di rifiuto per le quali non è attivo il servizio di raccolta domiciliare; di separare anticipatamente il materiale da conferire presso le proprie abitazioni per ridurre i tempi di permanenza presso i centri e favorire il conferimento delle altre utenze; qualora si recasse presso i centri di raccolta, di attenersi alle indicazioni generali ampiamente diffuse da parte di tutti i mezzi di comunicazione negli ultimi giorni per contrastare e contenere il diffondersi del virus.

Infine la società di smaltimento rifiuti: “Ricorda che l’utenza dovrà comprovare alle forze dell’ordine preposte, in caso di controllo, la necessità di conferimento presso le strutture che ha generato lo spostamento dalla propria abitazione”.

L’utenza è invitata a chiamare e a non recarsi in sede in quanto chiusa al pubblico. I numeri sono 0332.454132 oppure 800.359595.