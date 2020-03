Il Commissario della Protezione civile ha la febbre

Dopo Guido Bertolaso, anche il commissario del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha comunicato di avere la febbre. Lo ha comunicato lo stesso Dipartimento per avvertire che il tradizionale appuntamento per fare il punto della situazione in programma alle 18 è sospeso. Il commissario è in attesa dell’esito del tampone a cui è stato sottoposto per verificare se si tratta di infezione da Covid 19