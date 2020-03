Coronavirus, Ubi Banca è pronta a concedere moratoria alle aziende colpite

Ubi Banca è pronta a valutare l’applicazione di misure a sostegno delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19, rendendo immediatamente operativo il sollecito dall’Associazione bancaria italiana (Abi) rivolto al mondo del credito, perché adotti provvedimenti idonei a contrastare il rallentamento dell’economia e favorire le imprese nei rapporti con le banche in questa fase critica.

Le aziende clienti di Ubi Banca in Lombardia, nelle provincie di Bergamo, Varese, Como, Lecco e Monza e Brianza, direttamente interessate dalle conseguenze dell’emergenza, potranno beneficiare di una moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti erogati. È prevista, inoltre, la possibilità di proroga dell’iniziativa e dei conseguenti accordi, nel caso in cui l’emergenza dovesse protrarsi.

Le misure messe in campo da UbiBanca non riguardano soltanto imprese operanti nelle regioni maggiormente colpite dall’emergenza, ma tutte le aziende attive sul territorio nazionale, purché interessate da conseguenze direttamente riconducibili a essa. I clienti del Gruppo Ubi Banca possono rivolgersi ai propri referenti nell’ambito dei Centri imprese e della divisione Corporate & Investment Banking per valutare l’entità della difficoltà contingente e le misure necessarie.