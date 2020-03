Dai Borromeo centomila euro per l’Ospedale di Verbania

Fasci di luci tricolore illumineranno le proprietà della famiglia Borromeo sul Lago Maggiore da venerdì 20 marzo.

Una data che da mesi era stata annunciata come l’inizio della stagione turistica 2020 per Terre Borromeo. “In questo difficile momento per il nostro Paese, l’iniziativa di accensione delle luci vuole essere un’occasione per aprire anche solo simbolicamente i nostri musei, i Palazzi Borromeo sull’Isola Bella e sull’Isola Madre, la Rocca di Angera sul versante lombardo – annuncia Vitaliano Borromeo. Con questo gesto, vorremmo dare inoltre un messaggio di vicinanza e speranza a tutti i dipendenti e a tutto il territorio. Le nuove misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus hanno stravolto i nostri programmi e le nostre aspettative di sviluppo ma dobbiamo essere forti e avere fiducia che le azioni di responsabilità che tutti stiamo mettendo in atto aiuteranno l’Italia a uscire da questa avversità”.

Inoltre, SAG srl, la società che amministra e gestisce le attività di Terre Borromeo (Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino e Parco del Mottarone) interviene a supporto dell’emergenza sanitaria, stanziando 100.000 euro destinati all’acquisto di sistemi e apparecchiature medico-sanitario per l’area di degenza semi intensiva dell’Ospedale Castelli di Verbania.