“Dolce” notizia dalla RSA di Cantello

Buongionrno,

sono Carla Civelli educatrice professionale presso la RSA “Istituto Palazzolo – Casa San Giuseppe” di Cantello (VA) che ospita 104 anziani non autosufficienti.

Tramite la vostra redazione e a nome della Direttrice della RSA, Suor Luciana Bazzon, vorrei porre pubblici ringraziamenti al Bar Pasticceria La Genuina di Cantello che giovedì 12 marzo 2020 ha regalato numerosi vassoi di pasticcini e una grande quantità di materie prime fresche (uova…) per gli ospiti della nostra casa che hanno gradito molto il dolce regalo.

La Genuina è un bar-pasticceria molto conosciuto ed apprezzato dagli anziani soprattutto quelli provenienti da Cantello, perchè per anni l’hanno frequentato quotidianamente per un caffè, un cappuccino e un pasticcino e l’emozione per questo gesto era visibile nei loro volti…

E’ stato un gesto semplice e di grande generosità che ha saputo addolcire le giornate dei nostri anziani e ha permesso loro di “riavvicinarsi ” un po’ al paese… anche perché dal 24 febbraio, nella nostra RSA, sono vietate le visite esterne e il protocollo è fatto rispettare con grande serietà per tutelare il più possibile la salute degli anziani.

Per consentire però agli ospiti di mantenere i contatti con i propri famigliari è stata messa a disposizione, tramite le piattaforme Whatsapp e Skype, la possibilità di effettuare videochiamate su appuntamento durante tutta la giornata; questo consente sia agli ospiti che ai parenti di rendere più tollerabile l’isolamento di questo periodo.

Carla Civelli

