4 fantastiche idee per arredare un giardino piccolo

Arredare con cura e stile uno spazio verde, per piccolo che sia, è essenziale per godervi al massimo le giornate di bel tempo. Si tratta però di un’impresa da non sottovalutare perché non è facile trovare il giusto equilibrio tra esigenze funzionali e di stile. Se anche voi siete alla ricerca di consigli e idee per arredare e abbellire il giardino, siete nel posto giusto.

Continuate a leggere questa breve guida per trovare 4 fantastiche idee e consigli per arredare uno spazio verde esterno anche di dimensioni ridotte.

1. Scegliete uno stile

Quando iniziate a progettare il vostro giardino, scegliete lo stile che più vi piace. Per le aree verdi ci sono diversi stili tra cui scegliere come, per esempio, country, shabby chic, giapponese zen, provenzale, etnico, moderno, vintage, tropicale, classico etc. Prendete ispirazione dai negozi dedicati al giardinaggio, dalle fiorerie ma anche da riviste, siti web e programmi tv. Fate un po’ di ricerca per capire che cosa vi piace e che cosa no, quali elementi inserire nel giardino, come organizzare lo spazio. A tal proposito, quando progettate il vostro giardino, vi conviene prendere le misure con il metro e riportarle su un foglio di carta per capire come disporre tutti gli elementi.

2. Curate i fiori e il prato

Uno spazio verde non può definirsi tale se non c’è il verde. Nel momento in cui siete alle prese con la ricerca dell’arredo giardino, vi conviene iniziare dalla semina del prato che va fatta a inizio primavera. Non basta: aggiungete una siepe e piccoli arbusti lungo il perimetro anche per motivi di sicurezza e privacy. In un negozio dedicato a giardinaggio acquistate anche bulbi dei fiori, piante aromatiche e tutto quello che serve per dar vita al giardino come lo avevate immaginato.

3. Aggiungete una casetta in legno

Anche se lo spazio è piccolo, vale la pena aggiungere anche elementi più funzionali. In pochi sanno che di casette in legno ce ne sono di moltissimi tipi tra cui trovare anche quelle di dimensioni più ridotte. Oltre ad aggiungere un tocco di stile in più, avete anche un punto che gli permette, per esempio, di tenere in ordine tutti gli attrezzi che servono in giardino. Per fare ordine, è indispensabile avere una casetta in legno naturale che può diventare anche rimessa per le biciclette oppure in laboratorio dedicato al bricolage e al fai da te. Si tratta di soluzioni ideali soprattutto negli stili di arredo più classici e rustici dove l’elemento principale è il legno.

4. Installate una copertura per il sole

Per godervi appieno le giornate di bel tempo, considerate anche l’installazione di una copertura per il sole. È un intervento indispensabile per proteggervi dai raggi solari durante le ore centrali della giornata quando si fanno naturalmente più intensi. Ci sono diverse coperture da prendere in considerazione in base allo stile scelto. Se avete puntato tutto sul legno, non vale assolutamente la pena acquistare un gazebo realizzato in metallo perché non c’entra nulla con tutto il resto.