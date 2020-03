Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale

Non ci erano riuscite grandissime come Deborah Compagnoni o Isolde Kostner, ci riesce nel 2020 – anche se in anno atipico e tristemente monco a causa del Coronavirus – Federica Brignone, che con l’annullamento delle gara in programma a Are (Svezia) conquista la Coppa del Mondo generale di sci.

È stata un’annata straordinaria per la figlia di Maria Rosa Quario, sciatrice azzurra degli anni ’80, nata a Milano nel 1990 e che diventa la prima italiana a sollevare la Coppa di Cristallo.

L’ultimo azzurro a vincere la Coppa del Mondo generale è stato Alberto Tomba nel 1995.