Fondazione Sant’Erasmo: “Non siamo un lazzaretto”

«Qualcuno vorrebbe trasformarci in un “lazzaretto”»: è la denuncia forte della Fondazione S.Erasmo di Legnano .

La presa di posizione parte dalla “decisione dell’Ospedale di far rientrare nella nostra RSA l’ospite affetto da coronavirus “: se la direzione lavora a pieno regime, facendo fronte a tutte le incombenze organizzative straordinarie di questo periodo, viene però anche segnalato il disagio. “Anche se qualcuno vorrebbe trasformarci in un “lazzaretto”, come indica la decisione di non sottoporre operatori e ospiti all’esame del tampone per il contagio da Covid-19 causa dubbi e problemi organizzativi insormontabili”, si legge nella nota.

Su LegnanoNews trovate la notizia completa e il comunicato, qui.