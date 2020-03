Fuga e speronamento: la caccia all’uomo finisce con le manette

Forza il posto di blocco e si dà alla fuga ma viene arrestato al termine di un complicato inseguimento.

I finanzieri del Comando Provinciale di Como erano impiegati nel servizio di controllo degli spostamenti per il Covid19 quando hanno fermato un veicolo che si stava dirigendo verso il valico svizzero di Ponte Chiasso. Alla vista dei militari il conducente del mezzo ha tentato la fuga.

Nell’inseguimento che è seguito, l’uomo alla guida, dopo aver violato numerose norme del codice della strada, ha anche speronato la vettura della Guardia di Finanza. Tre le pattuglie impegnate alla caccia all’uomo che è finita a Mozzate.

I finanzieri hanno così arrestato un uomo di nazionalità romena, classe ’65 pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a deferirlo all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento, forzata consegna, tentate lesioni personali ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in quanto, senza alcuna comprovata esigenza, circolava liberamente in violazioni delle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da COVID – 19.

A seguito del giudizio per direttissima, il responsabile è stato sottoposto a misura restrittiva presso la Casa Circondariale di Como.