A Mozzate torna “GoodBooks”: la fiera dedicata a scrittori e libri indipendenti

Dopo il successo della prima edizione, domenica 26 ottobre 2025 torna a Mozzate (CO) la “GoodBooks. Fiera dei libri e degli scrittori indipendenti”, l’appuntamento dedicato al mondo del self publishing e dell’autoproduzione libraria. L’evento, organizzato dal Comune di Mozzate in collaborazione con GoodBooks, portale dedicato al self publishing, e con il blog Il rifugio del Fantastico, si terrà dalle 10.00 alle 18.00 presso la Scuola primaria L. Castiglioni, in Piazzale Trattati di Roma.

Una giornata tra libri, autori e creatività

La seconda edizione promette di essere ancora più ricca e coinvolgente. Sarà l’occasione per incontrare da vicino numerosi autori indipendenti, ascoltare le loro storie, scoprire i loro libri e partecipare a un fitto programma di eventi pensato per tutti i lettori, dai più piccoli agli adulti.

Durante la giornata si alterneranno:

10 presentazioni di libri a cura degli espositori;

un laboratorio per bambini condotto dall’autore tradatese Giulio Grigioni;

un workshop di scrittura terapeutica per adulti guidato dalla scrittrice milanese Fabiana Favalli.

Ma non è tutto: nel pomeriggio si terrà anche la Cerimonia di Premiazione di GB Junior, il contest letterario rivolto ai piccoli scrittori in erba (tutte le info sul sito ufficiale: GB Junior).

Aspettando la Fiera: un percorso culturale da maggio a ottobre

L’attesa per l’evento non sarà priva di appuntamenti. A partire da maggio 2025, prende il via il programma “Aspettando la Fiera”, una serie di eventi culturali, presentazioni e interviste con autori, sia in presenza che online. Il calendario completo è consultabile alla pagina dedicata:

Aspettando la Fiera

Un’occasione per chi ama la cultura fuori dagli schemi

GoodBooks Fiera è molto più di un semplice evento letterario: è un’occasione per scoprire storie fuori dai circuiti editoriali più noti, libri nati dalla passione e dall’indipendenza, creati da autori che scelgono di percorrere strade alternative. Per chi ha “fame di cultura” e desidera qualcosa di autentico e originale, Mozzate è il posto giusto.

L’ingresso alla fiera è libero e tutti gli eventi sono gratuiti.

Info e contatti: goodbooksfiera.wordpress.com clubgoodbooks@gmail.com