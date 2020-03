A Gallarate nasce il numero unico per le esigenze del cittadino

Dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Gallarate e la Croce Rossa di Gallarate nasce il numero unico per le esigenze del cittadino. Da venerdì 20 marzo è attivo il numero di telefono 0331774432 dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 (In futuro l’orario potrebbe essere esteso).

Risponderanno gli operatori di Croce Rossa che metteranno l’utente in contatto con una fitta rete di volontari che spazia da quelli disponibili a consegnare la spesa e farmaci a domicilio fino a fornire consulenze in ambito socio-sanitario (medici, psicologi, ostetriche, fisioterapisti) e in qualsiasi altro settore di servizio alla persona.

“L’esigenze principale in questo momento è l’approvvigionamento di alimenti e farmaci specialmente per i soggetti a rischio che non hanno parenti o amici in grado di aiutarli” dice Andrea Zibetti assessore con delega alla Protezione civile.

Il servizio di consegna di spesa e farmaci avviene su tutto il territorio gallaratese è infatti rivolto ai soggetti fragili, ai non autosufficienti e a persone con più di 65 anni età o che manifestino sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5°C che non possono essere aiutate da nessuno.

Continua Zibetti “Ringrazio il referente del comitato gallaratese della Cri Mirto Crosta grazie al quale è stato possibile tutto ciò, nonchè le associazioni di volontariato come Viviamo Moriggia e L’Oratorio Don Bosco che si sono per prime messe a disposizione, e tutte le altre che tutt’ora si stanno facendo avanti.

Parallelamente alle associazioni molti singoli cittadini si sono offerti volontari attraverso il passa parola, a questo proposito chiunque volesse mettersi a disposizione può scrivere all’indirizzo email criperte@crigallarate.org

Si tratta di un supporto importante al personale comunale e della Croce Rossa che in questo periodo stanno operando in grande sinergia mettendo in campo una collaborazione e uno spirito di sacrificio davvero encomiabili”.