Gli spazzini donano il loro bonus all’ospedale: “Un piccolo contributo per aiutare”

Loro hanno continuato a lavorare e continueranno a farlo. Ma il bonus che, per legge, sarebbe spettato loro andrà a sostenere le attività dell’ospedale.

È questo ciò che hanno deciso di fare 32 dipendenti del “Servizio Spazzamento – Settore Igiene Ambientale” di Agesp, devolvendo in beneficienza l’intero contributo loro destinato in base al decreto “Cura Italia” per i giorni di marzo in cui hanno prestato lavoro.

I lavoratori hanno precisato di aver pensato, in considerazione della triste e difficile situazione in cui versa il Paese, di attivarsi come cittadini e come dipendenti per un’opera benefica: in particolare, rinunceranno al bonus di Euro 100 messo a loro disposizione dal Decreto sopra citato, per destinarlo interamente all’Ospedale di Busto Arsizio “affinché questo gesto di solidarietà possa arrivare e portare consolazione e un piccolo contributo laddove attualmente manca”.

“La società -si legge in una nota- che esprime un sincero apprezzamento nei riguardi dei propri dipendenti per questo lodevole gesto, si attiverà al fine di dare concreta attuazione al versamento della donazione.