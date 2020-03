Il sindaco Buzzi: “Sarò in isolamento volontario”

Il messaggio del sindaco di Sesto Calende Giovanni Buzzi ai cittadini

Cari concittadini,

solo ieri vi ho scritto ed oggi riprendo il discorso perché gli eventi si evolvono rapidamente. Come forse avrete appreso dalla stampa e dai social, l’amico Marco Colombo, già nostro Sindaco ed ora Consigliere Regionale e Capogruppo della maggioranza consiliare, ha ritenuto di comunicare pubblicamente la sua condizione di paziente positivo al Coronavirus, a seguito dell’esito delle analisi del caso. La prima reazione è di grande affetto, vicinanza ed amicizia, nella certezza che presto avremo migliori notizie. Forza Marco!

Voglio anche rassicurare la cittadinanza che, mentre vi scrivo, non ho notizia ufficiale – secondo i canali che ho spiegato nel precedente comunicato – di altri casi di residenti a Sesto Calende. CONFERMO CHE CONTINUEREMO NELLA LINEA DI COMUNICARE (SENZA FARE NOMI) SOLO EVENTUALI CASI FORMALMENTE SEGNALATI DA A.T.S./PREFETTURA, non potendo inseguire le voci che si susseguono: diverso il caso in oggetto che ha provveduto autonomamente a segnalare pubblicamente per una sua libera scelta, che nel caso specifico condivido trattandosi di “personaggio pubblico”, ma che non avrebbe senso per altri soggetti.

Questa condizione di consapevolezza, di fatto non cambia molto la condizione dei presidi locali da mettere in atto per la prevenzione del contagio se non che, a valutazione delle competenti strutture sanitarie, verranno eventualmente attivati protocolli di osservazione o quarantena per le persone che hanno avuto contatti diretti e prolungati.

A questo proposito vi comunico che io ed altri componenti dell’amministrazione e direttamente o indirettamente del personale comunale, abbiamo avuto contatti – in condizione di precauzione già attivi a quel momento (no strette di mano, distanza di sicurezza, ecc.) – riconducibili ai giorni fra il 2 e il 5 di marzo, secondo diverse modalità, molto sporadica per il 5 marzo. Personalmente ho incontrato Marco l’ultima volta il 3 marzo ed è per questo motivo che, senza nessuna indicazione restrittiva da parte dell’autorità, mi metto comunque in isolamento volontario fino al 17 marzo compreso.

Non sarò quindi in Comune in questi giorni, soprattutto per rispetto del personale comunale ancora in servizio, ma vi assicuro che mantengo contatti costanti in una condizione di vero telelavoro amministrativo. Colgo l’occasione per ringraziare il personale comunale che con grande senso del dovere ha continuato in questi giorni a svolgere il servizio, salvo le necessarie e doverose precauzioni del caso che sono state messe in atto con specifici provvedimenti del Sindaco.

Vi ricordo quindi di non recarvi in Comune se non per necessità assolutamente urgenti ed inderogabili e solo previo appuntamento telefonico o via mail: tutti i riferimenti del caso li trovate nell’avviso N.10 del 9 marzo scorso che trovate sul sito internet: www.comune. sesto-calende.va.it

Colgo l’occasione per comunicare che è sospesa temporaneamente la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata: dovete comunque continuare a fare la differenziata e a conferire secondo le solite modalità, tuttavia cercate di non sprecare il materiale a disposizione, anche se il servizio verrà ripristinato in un tempo ragionevole; allo stesso modo è sospeso il servizio e non si può quindi accedere al centro di raccolta dei rifiuti di Via Sculati fino almeno al 23 di marzo nei giorni infrasettimanali, mentre al sabato è chiuso fino almeno al 3 aprile.

Segnalo inoltre che sono state attivate iniziative autonome di organizzazione comunicativa su alcuni soggetti che prestano servizio a domicilio per la consegna dei pasti: essendo questa attività non vietata ma solamente a particolari condizione di igiene nel confezionamento e trasporto e non essendo il Comune in grado di certificare tale condizione, oltre a non essere garantita durante la consegna la tutela del trasportatore e del cliente, riteniamo che questa divulgazione e promozione sia non opportuna da parte nostra. Chi comunque l’ha attivata, non essendo vietata, lo sta facendo a sua responsabilità senza che l’Amministrazione abbia nulla a che fare con questa iniziativa.

Da ultimo, avvicinandosi il fine settimana, chiedo a tutti un grande gesto di responsabilità ai sestesi in particolare ma anche ai nostri ospiti: NON FREQUENTATE I LUOGHI DI POSSIBILE AGGREGAZIONE COME SPAZI PUBBLICI ATTRATTIVI (Es. LUNGOFIUME, VIALE ITALIA, ALZAIA MATTEA, PARCHI GIOCO, ecc.).

A questo proposito saranno attivati specifici servizi di controllo e si rischiano quindi sanzioni e multe. Il miglior saluto è questo: #iorestoacasa Il Sindaco – Giovanni Buzzi