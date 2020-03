La domenica sul lungolago, “Arona non si ferma”

Ad Arona il virus non spaventa, o almeno è quello che sembra. Molti i cittadini e turisti che hanno affollato le strade della città domenica 1 marzo.

Il sindaco Alberto Gusmeroli proprio in questi giorni ha lanciato dalla sua pagina ufficiale l’hashtag #aronanonsiferma, e numerose famiglie hanno deciso di passeggiare tranquillamente sul lungolago in questo fine settimana. Al tempo stesso non mancano i provvedimenti a sostegno del turismo come la scelta di sospendere per tre mesi la tassa di soggiorno per le attività alberghiere.

Aspettando di ripartire gradualmente con la riapertura di musei, cinema, piscine, attività sportive già da lunedì 2 marzo e la possibile ripresa delle attività scolastiche da mercoledì 4 marzo, Arona non sembra perdere la sua attrazione turistica. La decisione sulle scuole è stata rinviata a martedì 3 ma non si esclude che già dal giorno dopo la situazione possa tornare alla normalità.