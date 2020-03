La Openjobmetis perde i pezzi: Clark torna negli Usa

Nuovo, serissimo, problema di… personale in casa Pallacanestro Varese: anche Jason Clark, uno dei giocatori più positivi del periodo recente, ha deciso di lasciare la squadra e tornare negli USA.

La guardia di Washington già da qualche giorno aveva espresso questa volontà ma società e compagni avevano lavorato “ai fianchi” sperando in un ripensamento: ancora sabato pomeriggio il g. m. Andrea Conti confidava in una soluzione positiva.

Clark invece ha scelto in senso opposto: il giocatore teme – restando in Italia – di non poter tornare in tempo negli States per il 20 marzo quando cioè la moglie partorirà. Varese aveva già concesso a Clark – come a Moore l’anno scorso – un permesso di alcuni giorni ma le limitazioni e i problemi dovuti al coronavirus hanno convinto l’americano a volersene andare subito.

Al di là del virus, “Radio Masnago” riporta anche di un rapporto sempre difficile con Attilio Caja (ricordiamo che già a fine dicembre Clark era stato vicino all’addio, prima di sfodererò alcuni ottime prove): il lungo periodo senza partite, fatto solo di lavoro in palestra, non ha certamente favorito la situazione.

Da un paio di giorni comunque, lo staff Openjobmetis è tornato al lavoro per individuare un sostituto di Clark, anche se i primi nomi emersi non hanno convinto Caja. Rimpiazzare l’americano (in modo convincente) non sarà facile perché la situazione legata al coronavirus potrebbe spaventare più di un soggetto e inoltre a Caja serve tempo per l’inserimento in un sistema relativamente complicato. Ma il tempo è poco e i soldi non abbondano.