La Protezione civile in aiuto degli anziani

Anche il comune di Leggiuno allunga una mano ai suoi cittadini più fragili.

L’amministrazione ha infatti attivato una linea telefonica di sostegno a disposizione degli anziani o delle persone affette da patologie che si trovino in difficoltà a causa delle misure adottate per rallentare il contagio da Covid-19.

A partire da lunedì 9 marzo, chiunque non possa lasciare la propria abitazione si potrà mettere in contatto con un coordinatore del gruppo comunale della Protezione civile attraverso il numero 366 2812855. I volontari saranno a disposizione per svolgere alcune commissioni come fare la spesa, ritirare delle medicine o sbrigare pratiche urgenti.

Il numero di telefono sarà attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 9:00 fino alle 18:00. «Fortunatamente – fa sapere Giovanni Parmigiani, sindaco di Leggiuno – la maggior parte dei nostri anziani può contare su una famiglia che li aiuti ad attraversare questa situazione di emergenza. In ogni caso, il servizio che abbiamo istituito potrà essere un aiuto importante soprattutto per le persone sole e in difficoltà».