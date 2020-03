La rsu di Whirlpool chiede di fermare la produzione per una settimana

La rsu di Whirlpool chiede che venga sospesa per una settimana l’attività produttiva del sito di Cassinetta di Biandronno. «A seguito del propagarsi in maniera esponenziale del contagio in Lombardia e per mettere in protezione la vita di tutte le persone che rappresentiamo ed i loro famigliari – dichiarano i rappresentanti sindacali in azienda di Fiom, Fim e Uilm – visto che non vi è nessun provvedimento governativo in merito, chiediamo all’azienda che da lunedì, 23 marzo 2020, l’attività lavorativa sia sospesa per l’intera settimana per tutto il sito di Cassinetta».