Chiudere o non chiudere l’attività? Questo è il dilemma che si trovano ad affrontare gli esercenti in questo momento di emergenza sanitaria. Tra loro c’è anche Silvia D’Alia, titolare di un centro estetico a Varese, che ha scritto questo appello per le colleghe. Un atto di responsabilità e di buon senso, al netti dei decreti e degli obblighi imposti dalle autorità. (foto di repertorio)

Buongiorno,

Sono Silvia D’Alia, titolare di Estetica..mente centro estetico a Varese. Visto il periodo di emergenza che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ho deciso di sospendere temporaneamente l’attività del mio centro estetico aperto da soli 3 anni.

Sinceramente mi aspettavo un’ordinanza che imponesse la chiusura temporanea per tutti i centri estetici per tutelare la salute dei cittadini, ma visto che non è arrivata, se non per i soli centri benessere, mi sono assunta la responsabilità di questa difficile decisione in quanto imprenditrice titolare del mio centro estetico. Ora il mio pensiero va a tutte le colleghe della zona, e non solo, e vorrei rivolgere un appello a tutte loro: è il momento di tutelare la salute di tutte le nostre clienti e delle persone a loro vicine, mettendole al primo posto! Per di più abbiamo un decreto che ci consiglia di uscire SOLO per andare al lavoro, per questioni di salute e per approvvigionarci dei beni di prima necessità! Andare dall’estetista, per quanto questo lavoro rappresenti una parte importante della mia vita personale oltre che professionale, non mi sembra rientri in queste categorie e credo che la decisione di sospendere l’attività del mio centro per salvaguardare sopratutto la salute delle mie clienti sia doverosa. Dobbiamo aiutarci a vicenda nel rispetto delle regole del DECRETO (DPCM del 8Marzo2020), diamo il buon esempio: TUTELIAMOCI. La salute è più importante dell’incasso che perderemo in queste settimane.

Quando tutta questa emergenza sarà passata, come facciamo sempre dopo ogni inverno, la stagione per noi più difficile, ci rialzeremo più forti di prima! Andrà tutto bene colleghe, aiutiamoci per la nostra, ma soprattutto per la salute del prossimo e delle nostre amate clienti!”