Da Lozza un “decameron” on line

Gentile redazione di Varese News,

vi segnaliamo una proposta che da domani, mercoledì 11 marzo, proverà a dare “respiro” alle nostre bacheche social. Nell’era del digitale essere una comunità vuol dire condividere e condividersi anche sul web. Quello che l’Associazione culturale Parrhesia propone è dunque una condivisione di respiri virtuali dal titolo “Respirando novelle. Il decameron di parrhesia”. In che modo? Attraverso la cultura e la letteratura, attraverso brani di pochi minuti di lettura che possono dare sollievo all’anima e alleggerire le nostre bacheche social. È poco? Lo sappiamo, ma crediamo fortemente che il peso della bellezza conti ancora qualcosa. Un peso che, a nostro avviso, è giusto considerare nel benessere di tutti e di ciascuno.

L’iniziativa partirà da mercoledì 11 marzo e continuerà sino al 3 aprile con due appuntamenti giornalieri, uno al mattino e uno alla sera. Ci saranno dei temi di riferimento che ci accompagneranno lungo questo percorso: inizieremo con il tempo, per poi passare ai ricordi, sino ad arrivare, nel finale, alla noia. L’iniziativa potrà essere seguita sulle pagine facebook (Parrhesia – l’arte di dire il vero) e instagram (parrhesia_movimento).

Chi siamo? Associazione culturale Parrhesia è un gruppo di giovani ragazze e ragazzi che, condividendo l’ambizione di una cultura “alta e che tenda ad alti ideali”, hanno deciso di associarsi per portare questa idea nel territorio. L’associazione ha sede a Lozza è giovane, neonata per l’esattezza, ma con tanta voglia di proporre a giovani e agli adulti una cultura fresca ma con radici profonde nel panorama letterario, storico, filosofico e artistico.

Il nome “parrhesia” deriva da una parola greca che ci piace tradurre come “dire tutta la verità”. Una verità che si trova in sé stessi ma che non dipende da sé stessi. Una verità da mettere in gioco per attraversare, insieme, ogni momento. Una verità da far accadere in ogni momento, in ogni istante, in ogni tempo.

Associazione culturale Parrhesia

Luca Lanfranchi

Francesca Marchinu

Claudia Papaleo

Monica Scarpelli

Francesca Marutti

Fabrizio Maroni