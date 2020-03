Luino, Croce rossa: “Dateci una mano“

«Dateci una mano! Questa emergenza ci sta impegnando in modo straordinario. Stiamo affrontando costi non previsti: dall’approvvigionamento di maggiore e specifico materiale per la protezione individuale dei soccorritori, ai costi di gestione delle attività di emergenza messe in campo», lo dice il presideNte della Cri di Luino Pierfrancesco Buchi.

«Abbiamo dovuto bloccare tutte le attività che erano occasioni di sostegno ad investimenti e crescita del Comitato. Solo con la generosità di chi ci conosce e ci segue potete aiutarci a continuare ad essere sul campo tutti i giorni nel nostro territorio!»

PER DONARE