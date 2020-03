Lunghe code per i controlli alla dogana di Gaggiolo

Lunghe code per l’entrata al valico doganale di Cantello Gaggiolo si sono formate questa mattina a causa dei controlli rafforzati da parte delle autorità ticinesi.

A partire dalle prime ore del consueto transito dei frontalieri la situazione della viabilità si è complicata, come confermano dall’agenzia delle dogane italiana, per i controlli sui permessi di lavoro.

I recenti provvedimenti legati alla prevenzione del coronavirus, lo ricordiamo, permettono l’ingresso in territorio svizzero solo per i lavoratori, mentre non è consentito per altri motivi, compresi quelli scolastici.