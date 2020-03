Malnate, niente limitazioni per i parcheggi

Scuole chiuse, negozi chiusi. In giro per Malnate le macchine – per fortuna – sono poche, ancora meno quelle che riempiono i parcheggi del centro e nei pressi della stazione, quelli che sono sottoposti a regime di disco orario.

Per questi motivi l’amministrazione comunale, in accordo con la Polizia Locale, ha deciso di sospendere dal 13 marzo al 4 aprile le zone a disco orario.