A marzo ’70 esce l’ultimo album di Jimi

I grandi musicisti sono quelli che continuano a cambiare, senza sedersi comodamente sui successi. Dopo Electric Ladyland, Jimi aveva sciolto la sua Experience e già a Woodstock si era esibito con un gruppo estemporaneo che comprendeva il suo Mitch Mitchell alla batteria e Billy Cox al basso: li presentò come Gypsy Sun And Rainbows, aggiungendo “It’s just a band of gypsys!”. Ma non era ancora quella: nell’autunno ’69 cominciò a provare come trio all-black con Cox ed il batterista Buddy Miles, con i quali si esibì a capodanno al Fillmore East, dove fu inciso questo live. Non durò neanche così: a fine gennaio si erano già sciolti. Resta il disco, il quarto ed ultimo di Jimi, che è molto particolare: qualcuno parlò di War Funk, con il riferimento alla guerra certo ispirato dalla lunga Machine Gun in cui con la sua chitarra (e aiutato dalla batteria di Miles) Hendrix si lanciò nell’imitazione di raffiche di mitra. Anche qui vediamo come i sixties della psichedelia hippie erano finiti e la violenza del Vietnam irrompeva nel rock. Non si sa bene cosa avrebbe poi fatto se non fosse morto: aveva ripreso a suonare con Cox e Mitchell – Buddy Miles era un batterista troppo protagonista – e pare certo avesse già in programma di incidere qualcosa con Miles Davis. Ma ci lasciò il 18 settembre. Ultima nota: un amico ottimo chitarrista dice che il suono della chitarra di Hendrix di questo preciso album fu quello che ispirò tutti negli anni a venire…

Curiosità: nell’eterno problema di Jimi con le copertine, la sua casa discografica inglese, la Track, non usò quella che conosciamo ma una foto di quattro bambole di pezza raffiguranti tre personaggi (oltre a Jimi) che non c’entravano quasi nulla: Dylan, il DJ John Peel e, abbracciato a Jimi… Brian Jones che era morto l’estate prima!!! Visto come poi andò è decisamente inquietante, tanto che negli anni successivi fu cambiata.

