Mastini, secondo centro: semifinali a un passo

Seconda vittoria consecutiva per i Mastini nei quarti di finale dei playoff di IHL: dopo il successo interno di martedì, i gialloneri concedono il bis sulla pista del Caldaro (5-2 il finale per i lombardi) e volano sul 2-0 nella serie, con la concreta possibilità di abbreviare al minimo il cammino verso le semifinali. Già sabato – si gioca alle 18,30 al PalAlbani – il Varese ha la possibilità di chiudere i conti con i Lucci.

Come previsto, passare sul ghiaccio della Raiffeisen Arena non è stata impresa semplice per i ragazzi di Da Rin che, pur non andando mai in svantaggio, hanno dovuto attendere l’ultimo quarto d’ora di gara per indirizzare la partita a proprio favore. Giusto, logico, normale: era impensabile che il Caldaro offrisse il fianco come avvenuto in Gara1, ma il complesso giallonero è stato ugualmente bravo ad attendere il momento giusto, a superare anche la tegola della penalità partita a Vanetti e a colpire quando, per i Lucci, non c’era più tempo per raddrizzare la gara.

Il Varese, tra l’altro, è l’unica squadra a essersi portata sul 2-0: clamoroso il tonfo del Merano ad Alleghe, mentre il Pergine (battuto all’esordio) ha piazzato il controbreak ad Appiano. Equilibrio anche tra Valpe e Bressanone con i piemontesi brillanti sul campo amico. Insomma, l’unico quarto che parte già deciso è proprio quello dei Mastini, ma è bene cantare vittoria solo dopo aver portato a termine l’opera e per questo c’è già attesa rispetto a Gara3.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

CALDARO ROTHOBLAAS – MASTINI VARESE 2-5

(1-2; 0-0, 1-3) RETI: 6.21 Schina (V – Vanetti), 8.55 Kostner (C – Volcan, M. Soelva), 13.50 M. Borghi (V – Raimondi, Re); 46.32 Maffia (C – Mattsson, M. Felderer), 48.38 Perna (V – F. Borghi), 57.12 Raimondi (V – Ross Tedesco, Perna), 59.31 F. Borghi (Re). CALDARO: Morandell (Rohregger); Mi. Soelva, Maffia, Volcan, Massar, Clementi; B. Andergassen, Wieser, M. Felderer, Ma. Soelva, Mattsson, Kostner, Gius, S. Andergassen, R. Felderer, Erschbamer, De Donà. All. Heiskanen.

VARESE: Tura (Bertin); Re, Ilic, F. Borghi, Schina, Cecere, E. Mazzacane, Caranci; M. Borghi, Vanetti, Piroso, Perna, Ross Tedesco, M. Mazzacane, Asinelli, Raimondi, Odoni, P. Borghi, Andreoni, Privitera. All. Da Rin.

ARBITRI: Gruber ed Egger (Fleischmann e Ricco).

NOTE. Penalità: C 22′; V 41′. Superiorità: C 0-4; V 2-6. Partita a porte chiuse.

HL – QUARTI PLAYOFF

Risultati Gara 2: Alleghe – Merano 3-0; Caldaro – VARESE 2-5; Appiano – Pergine 3-5; ValpEagle – Bressanone 5-2.

Situazione: Merano – Alleghe 1-1; VARESE – Caldaro 2-0; Pergine – Appiano 1-1; Bressanone – ValpEagle 1-1